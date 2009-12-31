МВФ зменшив критерії оцінки стану економіки України

Міжнародний валютний фонд (МВФ) дав згоду на прохання уряду України понизити на $2 млрд критерії оцінки стани української економіки, передбачені на кінець грудня 2009 р., заявив представник фонду в Україні Макс Алієр, повідомляє k2kapital.

"Цей важливий крок дозволить Україні використовувати існуючі ресурси для здійснення зовнішніх виплат в потрібні терміни (включаючи плату за газ) в рамках програми співпраці України з фондом", - мовиться в опублікованій накауне заяві Алієра.

Також в документі уточнюється, що МВФ продовжить свою участь в переговорах по формуванню бюджету України на 2010г.