МВФ підтримав Україну

Міжнародний валютний фонд дав згоду знизити на 2 млрд. дол. міжнародні валютні резерви України для можливості здійснення зовнішніх виплат, зокрема оплати за газ.

Про це йдеться в повідомленні глави представництва МВФ в Україні Макса АЛЬЄРА, переданому агентству УНІАН.

"30 грудня Виконавча рада МВФ дала позитивну відповідь на прохання уряду України внести поправки в критерії оцінки показників чистих міжнародних резервів, визначених у діючій угоді stand-by, й знизити на 2 млрд. доларів рівень резервів, передбачений на кінець грудня", - йдеться в повідомленні.

У МВФ зазначають, що переговори з формування проекту держбюджету України на 2010 рік тривають. «Домовленості з українськими чиновниками щодо бюджету на 2010 рік, підкріплені широкою політичною підтримкою, стануть підставою для продовження виплат за програмою співробітництва МВФ і України», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у середині грудня делегація у складі віце-прем`єр-міністра України Григорія НЕМИРІ, в.о. міністра фінансів Ігоря УМАНСЬКОГО та інших провели переговори в штаб-квартирі Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні з питання продовження співпраці.

За даними джерела, детально поінформованого про результати переговорів у Вашингтоні, Україна досягла домовленості з МВФ про можливість використання золотовалютних резервів Національного банку України для покриття дефіциту державного бюджету. «Рішення про виділення чергового траншу поки прийнято не буде, проте досягнуто домовленість про можливість використовувати золотовалютні резерви для покриття поточних витрат бюджету», - сказав співрозмовник агентства.

Валові міжнародні резерви Національного банку України в листопаді 2009 року, за оперативними даними, зменшилися на 1,5%, або 421 млн. дол., – до 27 млрд. 290,9 млн. дол.