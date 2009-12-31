Україна розрахувалася з усіма боргами 2009 року

Усі боргові зобов’язання України за внутрішнім та зовнішнім боргами у 2009 році виконані вчасно та в повному обсязі.

Як повідомляє офіційний сайт прем’єр-міністра, кандидата у президенти Юлії ТИМОШЕНКО, за даними Міністерства фінансів, 30 грудня було здійснено виплату за облігаціями внутрішньої державної позики у розмірі 1 956,2 млн. грн.

Протягом поточного року платежі з погашення та обслуговування державного боргу склали 39 590,1 млн. грн., у тому числі за внутрішнім боргом – 22 584,8 млн. грн., за зовнішнім боргом – 17 005,3 млн. грн.