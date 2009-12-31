Дотації на виплату бюджетних зарплат виділено на 100%

Державне казначейство достроково перерахувало дотацію вирівнювання для 100-відсоткової виплати зарплати співробітникам бюджетних установ, які фінансуються із місцевих бюджетів, у тому числі за другу половину грудня.

Як повідомляє офіційний сайт прем’єр-міністра, кандидата у арезиденти Юлії ТИМОШЕНКО, за її дорученням Міністерство фінансів 25 грудня отримало від місцевих фінансових органів інформацію щодо нарахованої зарплати співробітникам бюджетних установ, згідно з якою станом на 24 грудня було не виплачено зарплату в сумі 1,9 млрд. грн.

З метою забезпечення виплати зарплати та враховуючи відсутність коштів у місцевих бюджетах Держказначейство перерахувало дотацію вирівнювання у повному обсязі.

За рахунок достроково перерахованої дотації вирівнювання із державного бюджету місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування зобов’язані забезпечити 100-відсоткову виплату зарплати працівникам бюджетної сфери, які фінансуються із місцевих бюджетів, за грудень 2009 року, у тому числі і за другу половину грудня, заявило Міністерство фінансів України.

У повідомленні нагадується, що Кабінет міністрів для забезпечення виплати зарплат у бюджетній сфері ще у середині грудня ухвалив рішення про виділення регіонам додаткових дотацій загальним обсягом 1,7 млрд. грн.