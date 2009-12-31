Експерт: НБУ не дав курсовому стрибку розвиватися

Національний банк України (НБУ) не дав курсового стрибка розвиватися у святкові дні, забезпечивши утримання валютних курсів готівкового ринку на найближчий час.

Таку точку зору в коментарі агентству УНІАН висловив економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

Він зазначив, що середа, 30 грудня, стала останнім робочим днем для міжбанку у 2009 році. «День був відзначений досить драматичними подіями на ринку, який більше місяця працював у нудних умовах стабільного обмінного курсу», - вважає економіст.

За його спостереженнями, з ранку вчорашнього дня продовжилося активне падіння гривні до долара, яке почалося у вівторок. За перші дві години роботи ринку котирування вийшли до рівня 8,05 грн./дол., повідомив економіст.

О.БЛІНОВ зазначив, що при цьому готівковий ринок зранку пішов із випередженням по відношенню до міжбанку: багато банків виставили курс продажу готівкового долара 8,10 грн./дол., що різко контрастувало з курсами 7,98-7,99 грн./дол., які спостерігалися в обмінних пунктах ще в понеділок. Проте опівдні на ринок вийшов Нацбанк, цього разу із «двосторонньою» інтервенцією, купуючи долари по 7,9685 грн./дол. і продаючи їх по 7,9748 грн./дол., нагадав економіст. При цьому НБУ зробив заяву про готовність продати за день 100 млн. дол., підкреслив О.БЛІНОВ. «Це вирішило наперед долю передноворічної хвилі зростання долара», - впевнений він.

Економіст нагадав, що міжбанківський валютний ринок закрився вчора котируваннями 7,9820-8,0055 грн./дол., тобто гривня подорожчала до долара на 0,4%. При цьому за підсумками грудня гривня зміцнилася до долара на незначні 0,1%, повідомив О.БЛІНОВ. За його підрахунками, по відношенню до кінця 2008 року ринковий курс також зміцнився всього лише на 0,1%: 30 грудня 2008 року міжбанківський валютний ринок закрився котируваннями 7,95-8,05 грн./дол.