Кабмін затвердив заходи з організації бюджетного процесу на 2010 рік

Кабінет Міністрів України своєю постановою затвердив заходи з організації бюджетного процесу на 2010 рік у зв`язку з тим, що досі не прийнято державний бюджет наступного року.

Відповідна постанова Кабміну від 29 грудня 2009 року №1414 «Про заходи щодо організації бюджетного процесу в 2010 році» розміщена на офіційному сайті уряду

Постанова набирає чинності з 1 січня 2010 року.

Міністерство фінансів України має до 1 січня 2010 року затвердити тимчасовий розпис держбюджету на перший квартал. При підготовці проекту закону про держбюджет-2010 Мінфін повинен визначити доходи зведеного бюджету на рівні 328,3 млрд. грн., витрати – на рівні 360,9 млрд. грн.

Постановою передбачається, що до набуття чинності закону про держбюджет-2010 Державне казначейство зараховує податки й збори до держбюджету та місцеві бюджети згідно із Законом “Про Державний бюджет України на 2009 рік”. Постановою затверджено на січень-лютий 2010 року фінансування заходів із підготовки та проведення виборів Президента України в сумі 969,6 млн. грн.