Лукашенко заявляє, що багато держав "заздрять" Білорусі

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявляє, що багато держав "заздрять" успішним діям білоруської влади із запобігання фінансово-економічній кризі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента Білорусі, про це О.ЛУКАШЕНКО заявив напередодні на прес-конференції для представників білоруських центральних і регіональних засобів масової інформації.

"Я бував у багатьох країнах у період кризи. І мені там говорили так: "Ми заздримо вашому народу, оскільки ви змогли, наскільки це можливо, захистити його від цієї кризи, щоб він не відчув цю кризу". Ми старалися це зробити. Погано ми зробили чи добре - історія розсудить", - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

Водночас Президент Білорусі визнав, що рік, що минає, був непростим як для всього світу, так для Білорусі. На думку О.ЛУКАШЕНКА, 2009 рік був насичений важливими подіями й "принциповими для білоруської історії політичними рішеннями".

О.ЛУКАШЕНКО підкреслив, що новий, 2010 рік має для нього особливе значення, оскільки є завершальним у п`ятирічному етапі розвитку незалежної Білоруської держави. "Ми ставимо на 2010 рік завдання, безперечно, амбітні, але здійснимі. Все в наших руках", - заявив він.