Валютний курс в рік Тигра: розмиті чорно-білі смуги...

Український готівковий валютний ринок відрізняється невгамовним апетитом деяких його учасників і, ми не можемо без цього, сплесками активності населення. Як і валютні ринки інших країн, він піддається впливу політичних інтриг, правда, підкоряється лише вітчизняній логіці. Напевно, тому наші експерти охоче коментують - що призвело до девальвації/ревальвації, але при цьому не так охоче дають прогноз, чого чекати в найближчому майбутньому. Дуже вже велика ймовірність потрапити не в "яблучко", а в "молоко". Втім, як не дивно, їхні «прогнози» все ж таки затребувані населенням. Тим часом, не треба перебільшувати місіонерську необхідність їх пророцтва, просто багато хто не хоче дежавю - знов опинитися в панічному натовпі тих, які біжать купити долари, коли курс зашкалило за десятку на початку 2009 року.

Напередодні новорічних свят агентство УНІАН звернулося до банкірів, щоб скласти гороскоп українського валютного року білого тигра. Умовно позначимо, що валютний рік у нас почнеться після президентських виборів. Щодо «зимових канікул», то традиційно в цей період «бабки» відпочивають і притік засобів в економіку знижується. Зростання активності в «Альфа Банку» чекають тільки в другій декаді січня.

А зараз перейдемо до курсів. За прогнозом начальника відділу стратегії «OTP Bank» Євгенія Зінов’єва, до президентських виборів курс «зеленого» утримуватиметься на нинішньому рівні або навіть небагато «просяде», євро також зміниться трохи.

Основним ризиком коливань на ринку залишиться попит населення на тлі політичного протистояння або значних проблем в бюджетній сфері, відзначив начальник відділу аналізу та досліджень «Райффайзен Банк Аваль» Дмитро Сологуб. «Тому, враховуючи низьку ліквідність валютного ринку і нестабільність попиту населення на наявну іноземну валюту, ми чекаємо, що волатильність обмінного курсу наступного року може бути достатнє високою», - пояснив Д.Сологуб.

Банкір вважає, що цикл різкої девальвації гривні вже завершився. Оскільки національна валюта щодо долара з вересня 2008 р. впала на 60%, а валюти інших країн подешевшали лише на 10-20%, то Україна отримала значну конкурентну перевагу - це сприятиме зростанню об`єму експорту. Водночас, імпорт буде обмежений внаслідок різкого падіння купівельної здатності, що викликане девальвацією гривні і зниженням реальних доходів населення. Крім того, розмір виплат за зовнішнім боргами в 2010 р. зменшиться, в порівнянні з поточним роком. «Ми очікуємо, що наступного року платіжний процес буде збалансованим, а значить, з погляду фундаментальних економічних чинників, курс гривні повинен залишатися приблизно на рівні 2009 р., втім, не можна виключати і невеликої ревальвації – на 3-5%», - прогнозує Д.Сологуб.

У «Альфа Банку» найбільш ймовірним сценарієм курсової динаміки на 2010 р. вважають збереження курсової волатильності з можливістю локальних пікових показників і відкатів під впливом низки «дратівливих» чинників як економічного, так і політичного характеру. «При цьому збереження курсової рівноваги на поточних рівнях впродовж всього 2010 р. є малоймовірним...» - підкреслили в банку.

Фінансисти також прогнозують можливе повернення до України після виборів офшорної валюти. Як вважає радник голови правління «Укргазбанку» Олександр Охріменко, сума складе приблизно 18 млрд. дол. На цьому фоні, на його думку, гривня може зміцнитися до 7,5-7,7 грн./дол. у 2010 році. Але за умови, що нове керівництво країни не захоче швидко вирішити всі свої проблеми з дефіцитом бюджету, підвищенням заробітних плат і пенсій. «Вирішити ці проблеми можливо тільки за рахунок емісії гривні. У такому випадку про зміцнення нацвалюти можна забути. Швидше за все, долар при такій великій емісії гривні коштуватиме на кінець 2010 року близько 10 грн.», - підкреслив експерт.

З іншого боку, пожвавлення інвестиційної активності і споживання збільшить попит на імпортні товари, роблячи негативний вплив на стабільність національної валюти, вважає Є.Зінов’єв. «Таким чином, на стабільність курсу гривні впливатиме ряд різноспрямованих чинників. Тому ми не чекаємо серйозних коливань в 2010 році. Короткострокові спекулятивні атаки можуть відхиляти курс в ту або іншу сторону, але середньорічною залишиться в діапазоні 8,00-8,50. Курс гривні до євро може зміцнитися через зниження курсу євро до долара на світовому фінансовому ринку», - відзначив банкір.

Аналітик «Ересте Банку» Мар`ян Заблоцький акцентує увагу на тому, яким чином і в яких об`ємах проходитиме зростання монетарної бази в 2010 р. «За умови, що збільшення монетарної бази не буде дуже перевищувати зростання інфляції і ВВП, то, ймовірно, курс в кінці 2010 року буде 8,4 грн./дол. У середині року нас може чекати ще одна хвиля девальвації, яка буде викликана тим, що країні необхідно перейти на режим гнучкішого обмінного курсу через постійно падаючий рівень чистих валютних резервів», - вважає М.Заблоцький.

Виходить, що до виборів на готівковому валютному ринку ситуація буде більш-менш спокійною, без особливих стресів, курс гривня/долар дуже не відрізнятиметься від нинішнього. Як «ляжуть карти» після, продемонструє 2010-й. Варіанти розвитку подій, описані вище, можливо, допоможуть поміркувати про способи заощадження, щоб «не наступити на граблі» 2009 року.

Юлія Главацька (УНІАН)