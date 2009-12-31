Середній курс долара в комбанках сьогодні знизився

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,96 грн./дол., що на 0,4% дешевше порівняно з 30 грудня, продають по 8,04 грн./дол. - на 0,2% дешевше.

Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,90-7,99 грн./дол., з продажу – в межах 8,02-8,10 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках дещо знизився, порівняно з 30 грудня, і сьогодні становить 11,42/11,66 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,20-11,52 грн./євро, з продажу – в межах 11,60-11,77 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках, порівняно з 30 грудня знизився на 0,3% і становить у середньому 0,2590 грн./рубль, продажу – на 0,4% – до 0,2679 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2500-0,2630 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2630-0,2710 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,95 грн./дол., що на 0,5% дешевше, ніж учора, продажу – 8,05 грн./дол., на 0,2% дешевше.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,90-7,98 грн./дол., з продажу – в межах 8,02-8,10 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва дещо знизився, порівняно з 30 грудня, і сьогодні становить 11,43/11,65 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,20-11,52 грн./євро, з продажу – в межах 11,60-11,70 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках столиці, порівняно з 30 грудня, знизився на 0,6% і сьогодні становить 0,2568/0,2678 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2500-0,2630 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2630-0,2710 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укргазбанк»: долар США – 7,97/8,03 грн., євро – 11,35/11,60 грн., рубль – 0,2580/0,2680 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,96/8,05 грн., євро – 11,30/11,65 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,98/8,08 грн., євро – 11,35/11,70 грн., рубль – 0,2570/0,2670 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній, 31 грудня, становить: гривні до долара США – 7,985, до євро – 11,448893, до російського рубля – 0,26402.