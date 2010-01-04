Падіння ВВП України уповільнилося

Державний комітет статистики України підтвердив обнародувані у листопаді 2009 року попередні дані про падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України в третьому кварталі 2009 року порівняно з аналогічним періодом 2008 року на рівні 15,9% проти 17,8% в другому кварталі п.р.

Про це повідомляється на сайті Державного комітету статистики України.

За даними Держкомстату, номінальний ВВП за третій квартал 2009 року склав 250,614 млрд. грн. Також Держкомстат повідомив, що дефлятор в третьому кварталі був рівний 8% проти 7,8% в другому кварталі.

Довідка УНІАН. Падіння ВВП України в першому кварталі поточного року проти аналогічного періоду 2008 року склало 20,3%, в другому кварталі – 17,8%.

Зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2008 році порівняно з 2007 роком склало 2,1%. Зростання ВВП в 2007 році порівняно 2006 року склало 7,6%.

За прогнозами Кабінету Міністрів, зростання ВВП України в 2011 році складе 5,4%, в 2012 році – 7,2%, в 2013 – 6,5%. При цьому інфляція прогнозується на рівні 9,2% в 2011 році, 7,9% – в 2012 році, 5,5% – в 2013 році.

Зростання цін виробників очікується на рівні 12,9% (грудень до грудня) в 2011 році, 10,3% – в 2012 році і 9,5% – в 2013 році.

Згідно із постановою Кабміну №973 від 12 вересня 2009 року, уряд прогнозує в 2010 році інфляцію на рівні 9,7% і зростання ВВП – 3,7%.