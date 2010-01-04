Середній курс долара в комбанках не змінився

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,99 грн./дол., продають – по 8,06 грн./дол., курс не змінився порівняно з 3 січня.

Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,95-8,04 грн./дол., з продажу – в межах 8,05-8,08 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках сьогодні також без змін порівняно з 3 січня – 11,52/11,66 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,45-11,57 грн./євро, з продажу – в межах 11,59-11,70 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 3 січня знизився на 0,2% і становить у середньому 0,2568 грн./рубль, курс продажу не змінився – 0,2651 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2540-0,2610 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2620-0,2680 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,98 грн./дол., продажу – 8,06 грн./дол. Курс не змінився відучора. Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,95-8,00 грн./дол., з продажу – в межах 8,05-8,08 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва також без змін порівняно з 3 січня – 11,52/11,66 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,45-11,55 грн./євро, з продажу – в межах 11,65-11,70 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках столиці порівняно з 3 січня знизився на 0,1% і сьогодні становить 0,2562/0,2658 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2540-0,2580 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2630-0,2680 грн./рубль.

Офіційний курс НБУ на 31 грудня 2009 року становить: гривні до долара США – 7,985, до євро – 11,448893, до російського рубля – 0,26402.