НБУ вводить в обіг пам'ятну монету «Рік Тигра»

Національний банк України з 5 січня 2010 року вводить в обіг пам`ятну монету «Рік Тигра» номіналом 5 грн.

Про це сказано в повідомленні Нацбанку, розміщеному на офіційному сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, монета присвячена року Тигра, одній із тварин східного календаря, який засновано на дванадцятирічному циклі Юпітера – найбільшої планети Сонячної системи.

Монету виготовлено зі срібла 925-ої проби, маса – 15,55 г, діаметр – 33 мм, якість чеканки – «пруф», гурт – рифлений, тираж – 20 тис. штук. На аверсі монети розміщено: вгорі – малий Державний герб України, під яким напис «Національний банк України» в обрамленні стилізованого рослинного орнаменту, номінал – «5 гривень»; внизу – рік чеканки монети «2010», а також позначення металу, його проби, маси в чистоті й логотип Монетного двору Нацбанку. На реверсі монети в обрамленні стилізованого рослинного орнаменту зображено тигра (очі його оздоблено цитринами масою по 0,007 карата). Над цією композицією й під нею розміщено фігурки 12 символів східного календаря.

Автори ескізів: Володимир ТАРАН, Олександр ХАРУК, Сергій ХАРУК. Автор моделі: Анатолій ДЕМ’ЯНЕНКО.