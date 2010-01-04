Консорціум «ЄДАПС» звинувачує уряд у розтраті грошових коштів, що були передбачені на виготовлення паспортів і інших державних документів.

Про це йдеться у заяві консорціуму, переданій УНІАН.

«Антидержавницька діяльність різних представників органів державної влади призвела до того, що впродовж грудня 2009 року, по суті, з державного бюджету були викрадені гроші, які громадяни України справно перераховували за оформлення паспортів, посвідчень водіїв, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів й інших державних документів», – йдеться у заяві.

У консорціумі заявляють, що така ситуація склалася через те, що урядовці – перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ, заступник міністра Кабінету міністрів Сергій ЧЕБОТАР і ряд інших «розкрадають гроші з державного бюджету».

«Щоб не зламати людям плани на новорічні і різдвяні свята, консорціум «ЄДАПС» у грудні 2009 р., не одержуючи ані копійки від держави, за власні гроші виконував узяті перед громадянами України зобов`язання. І відвантажував на адресу МВС та інших держвідомств відповідні бланки документів, захисні елементи до них, здійснював обслуговування автоматизованих систем державного документообігу», – наголошується у заяві.

У консорціумі заявляють, що в ситуації, що склалася, вимушені зупинити свою роботу. «Робиться це не унаслідок наявності якихось внутрішніх проблем, а унаслідок крадіжки грошей з державної скарбниці. Ці гроші йдуть у невідомому напрямі, незважаючи на те, що кожен громадянин попередньо і повністю сплачує оформлення і виготовлення паспортів, посвідчень водіїв, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів і багато інших документів», – заявляє ЄДАПС.

Консорціум зобов`язується повернутися до виконання усіх державних контрактів, тільки-но «Державне казначейство України виконає свої зобов`язання і поверне незаконно утримувані гроші вітчизняним виробникам і українському народу».