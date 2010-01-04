УФС й Держфінпослуг підписали Меморандум про співпрацю

Голова Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг Віктор СУСЛОВ і президент Української федерації страхування (УФС) Олександр ЗАВАДА підписали Меморандум про взаєморозуміння й співпрацю. Про це йдеться в повідомленні УФС, переданому агентству УНІАН.

У повідомленні зазначається, що підписання проводилося в рамках чергових загальних зборів федерації.

Також повідомляється, що даною угодою закріплюються принципи взаєморозуміння й співпраці між Держфінпослуг і УФС. У ході реалізації меморандуму планується підвищити рівень інформаційного, матеріально-технічного забезпечення Держфінпослуг; забезпечити прозорість, оперативність, ефективність і прогнозованість регулювання діяльності страхових компаній.

Оперативна взаємодія при реалізації статей меморандуму буде спрямована на впровадження антикризових заходів, створення умов розвитку, в першу чергу, тих сегментів ринку, які є соціально значущими й потребують високого рівня регулювання, налагодження прозорих і рівноправних відносин між учасниками ринку фінансових послуг.

Пріоритетними напрямками на найближчий час сторони вважають: забезпечення достовірності фінансової звітності страховиків, у т.ч. шляхом підвищення відповідальності аудиторів і актуаріїв; розширення обсягу інформації, що підлягає оприлюдненню страховиками; впровадження пруденціального нагляду; створення умов для переходу страхового ринку на загальну систему оподаткування.

Крім того, УФС спільно з Держфінпослуг планують ввести інститут омбудсмена для захисту прав страховиків і споживачів страхових послуг; забезпечити функціонування системи гарантування виплат за договорами страхування життя; адаптувати законодавчу базу України до вимог і норм Європейського союзу.

Довідка УНІАН. Українська федерація страхування (УФС) зареєстрована 23 грудня 2008 року.

Учасниками федерації є: НАСК «Оранта», ВАТ УСК «Дженералі Гарант», ЗАТ АСК «ІНГО Україна», СГ «ТАС», ВАТ СК «Універсальна», ЗАТ СК «АХА Страхування», ЗАТ «Європейське туристичне страхування», ЗАТ СК «Оранта-життя», ЗАТ «ПРОСТО-страхування. Життя і пенсія», ЗАТ «СК «Українська страхова група».

Федерацію створено з метою сприяння розвитку ринку класичного страхування в Україні.