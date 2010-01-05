24 моряків з судна «Аріана» з порту Салала заберуть літаком
Спецрейс вилетів до Оману
За дорученням Президента України Віктора ЮЩЕНКА делегація на чолі із заступником глави Секретаріату Президента Андрієм ГОНЧАРУКОМ та головою Служби зовнішньої розвідки Миколою МАЛОМУЖЕМ відбула до оманського порту Салала – разом з делегацією спецрейсом українського літака повернуться на Батьківщину 24 моряки з судна «Аріана».
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
Звільнення українських моряків з піратського полону та їхнє повернення на Батьківщину стало можливим завдяки цілеспрямованій та системній роботі органів державної влади та іноземних партнерів, зазначається у повідомленні.
«Боротьба з морським піратством є одним із пріоритетів діяльності Президента та відповідних державних установ. Глава держави особисто здійснює керівництво спецслужбами України у ході проведення операцій щодо визволення з полону та повернення на Батьківщину суден», – наголосив А.ГОНЧАРУК.
«На виконання доручення Президента відповідні органи влади завершують підготовку законопроектів та інших нормативних актів, які закладуть правову основу для приєднання України до військово-морської операції Євросоюзу «Аталанта» з протидії піратству біля узбережжя Сомалі», – відзначив М.МАЛОМУЖ.
Керівник СЗР також додав, що причетними відомствами, крім того, опрацьовуються інші заходи з метою забезпечення фізичної безпеки українських торгових суден та громадян України, зайнятих у сфері міжнародного морського судноплавства.
Як повідомляв УНІАН, 10 грудня 2009 року судно "Аріана" було звільнене після 8 місяців перебування у полоні сомалійських піратів. У заручниках перебували 24 моряки. За звільнення «Аріани» та українських громадян судновласник заплатив викуп у розмірі 2,8 млн. дол.
3 січня 2010 року “Аріана” стала на рейді у порту Салала Султанату Оман.
Як повідомляла Служба зовнішньої розвідки, екіпаж «Аріани» орієнтовно має прибути літаком до Одеси 6 січня.