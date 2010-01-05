Міжбанк відкрився падінням долара

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися падінням котирувань 7,9885/8,0115, котирування з євро-гривні пішли вгору – 11,5215/11,5525 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», в Росії продовжують святкувати Новий рік, у зв`язку з цим торги російською валютою не проводяться.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли до 1,4421/1,4423 (середа, 30 грудня 2009 р., - 1,4337/1,4339).

У середу, 30 грудня 2009 р., Нацбанк провів інтервенцію з валютної пари USD/UAH – 7,9685/7,9748.