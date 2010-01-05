Заходи для порятунку банківської сфери звелися до порятунку банкірів

Кандидат у президенти, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що рішення, які ухвалювалися торік для підтримки банківської системи, були спрямовані в першу чергу на підтримку банкірів.

Таку думку він висловив в ефірі «5 каналу».

«Підтримка ця була організована в такий спосіб, що виявилося, що держава, насамперед в особі уряду та Національного банку, підтримувала банкірів, а не банківську систему», - сказав В.ЛИТВИН.

Голова ВР вважає, що 120 млрд. грн., які минулого року пішли на рефінансування банків, мали направлятися у надійні банки і під зобов’язання. «Мали направлятися на інвестування, а не просто рятувати статки українських олігархів», - сказав В.ЛИТВИН.

Торкаючись питання боротьби з кризою, голова ВР зауважив, що відсутність системної роботи, відсутність порозуміння на рівні Президента, прем’єр-міністра і Верховної Ради призвели до того, що ці дії мали хаотичний характер у плані їхнього втілення та реалізації.

«Бо не може бути так, що уряд вносить свій законопроект, вимагає його прийняти, мотивуючи це тим, що дозволить оздоровити атмосферу, Верховна Рада складно, але приймає цей документ, а Президент ветує. Політичне протистояння на рівні вже один одного, навіть не на політичному, а на міжособистісному рівні призвело до того, що минулого року ми багато що втратили», - сказав В.ЛИТВИН.