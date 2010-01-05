Міжбанк на 12:00: долар знижується

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 7,9885/8,0115, на 12:00 ціни встановилися на рівні 7,9870/8,0145 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», у Росії продовжують святкувати Новий Рік, у зв`язку з цим торги російською валютою не проводяться.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,4421/1,4423, змінюючись у доволі вузькому коридорі.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 11,5215/11,5525, на 12:00 ціни пішли вгору - 11,5235/11,5665.