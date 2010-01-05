«Чорноморнафтогаз» у квітні введе в експлуатацію нову свердловину

ДАТ «Чорноморнафтогаз» у квітні цього року планує ввести в експлуатацію нову свердловину на Штормовому газоконденсатному родовищі (ГКР).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії з посиланням на голову правління ДАТ «Чорноморнафтогаз» Валерія ЯСЮКА.

Згідно з повідомленням, буріння свердловини №39 на Штормовому ГКР почнеться в січні. Паралельно компанія продовжить пошукове буріння на структурі Суботина на Прикерченському шельфі Чорного моря. У 2010 році на Суботинському родовищі планується пробурити і випробувати дві свердловини. На основі параметричної і чотирьох пошукових свердловин фахівці підрахують запаси нафти даного родовища.

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» (місто Сімферополь) входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти й газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

100% акцій компанії перебувають в управлінні «Нафтогазу».