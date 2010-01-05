У Севастополі виявлено 267 злочинів в економічній сфері

Співробітниками відділу державної служби по боротьбі з економічною злочинністю УМВС України у місті Севастополі протягом 2009 році виявлено 267 злочинів в економічній сфері.

Як повідомили кореспондента УНІАН у відділі по зв`язках з громадськістю міського УМВС, сума завданих збитків за кримінальними справами, які порушено за матеріалами підрозділу, перевищує 75 млн. грн.

Крім того, відділом по боротьбі з економічною злочинністю задокументовано 18 фактів отримання і давання хабара.

У напрямі боротьби з торгівлею контрафактною продукцією виявлено 20 злочинів, з них 4 злочини за незаконну торгівлю фальсифікованою горілкою. Вилучено 10 тис. піратських дисків. Співробітниками відділу також порушено 7 кримінальних справ за фактами незаконної діяльності гральних клубів.