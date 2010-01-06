Міжбанк відкрився котируваннями 7,9820-8,0010 грн./дол.
11:35, 06 січня 2010Фінанси
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Сьогоднішні торги
Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 7,9820/8,0010 грн./дол., котирування по євро-гривні пішли вниз – 11,4390/11,4680 грн./євро.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», у Росії продовжують святкувати Новий рік, у зв`язку з цим торги російською валютою не проводяться.
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали до 1,4330/1,4332 (вівторок - 1,4421/1,4423).
У вівторок, 5 січня, Нацбанк вийшов на ринок з купівлею доларів за курсом 7,9825.
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