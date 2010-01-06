Міжбанк на 12.00: долар підріс

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями - 7,9820/8,0010, на 12.00 ціни зросли 8,0050/8,0175 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», у Росії продовжують святкувати Новий рік, у зв`язку з цим торги щодо російської валюти не проводяться.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4330/1,4332, а на 12.00 піднялися до 1,4366/1,4368.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями - 11,4390/11,4680, на 12.00 ціни пішли вгору - 11,5060/11,5210.