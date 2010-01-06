Інфляція в грудні до листопада склала 0,9%

В Україні інфляція у грудні 2009 р. по відношенню до листопада становила 0,9%, з початку року (до грудня 2008 року) – 12,3%. У січні–грудні 2009 року порівняно з аналогічним періодом 2008 року інфляція становила 15,9%.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики.

Згідно з повідомленням Держкомстату, ціни на харчові продукти і безалкогольні напої у грудні 2009 р. до грудня 2008 р. зросли на 10,9% (у січні-грудні 2009 р. до січня-грудня 2008 р. - зросли на 11,9%), зокрема на харчові продукти - на 10% (до січня-грудня 2008 р. - на 10,9%), хліб і хлібопродукти - на 8,3% (12,6%), зокрема на хліб - на 9,9% (13,9%), макаронні вироби - на 7,6% (12,2%), кондитерські вироби з борошна – 12% (16,3%), м`ясо і м`ясопродукти - на 6,2% (11,8%), рибу і рибопродукти - на 14,1% (25%), молоко, сир і яйця - на 9,4% (8,9%) (зокрема на молоко - на 16,6%, сир і сир твердий - на 11,6%, на яйця – знизилися на 6,3%), на масло і жири – зросли на 14,2% (7,9%), зокрема на масло вершкове - зросли на 35,4%, олію соняшникову – на 11,7%, на інші харчові тваринні жири – на 1,4%.

Ціни на фрукти у грудні 2009 р. до грудня 2008 р. зросли на 1,3% (у січні-грудні 2009 р. до січня-грудня 2008 року зросли на 12,8%). На овочі ціни знизилися на 5,5% (у січні-грудні 2009 р. до січня-грудня 2008 г.– знизилися на 18,3%), зокрема на картоплю – знизилися на 16,6% (знизилися на 11,4%). На цукор - зросли на 83,9% (40,5%), кондитерські вироби цукристі - на 23,5% (21,8%), безалкогольні напої – 24,7% (29,6%).

Алкогольні напої і тютюнові вироби у грудні 2009 року до грудня 2008 року подорожчали на 38,4% (у січні-грудні 2009 р. до січня-грудня 2008 р. - на 36%), ціни на одяг і взуття зросли на 7,6% (8%), зокрема на одяг - на 7,6%, взуття - на 7,9%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива у грудні 2009 р. до грудня 2008 року подорожчали на 8,2% (у січні-грудні 2009 р. до січня-грудня 2008 р. - на 25,5%), зокрема квартплата зросла на 24,9% (32,9%), ціни на утримання і ремонт житла зросли на 5,9% (14,9%), каналізацію - на 40,3% (46,3%), воду – 27,9% (35,6%), ціни на електроенергію і природний газ у грудні 2009 року проти грудня 2008 року не змінилися (на електроенергію - не змінилися, на природний газ – зросли на 42,7%), на гарячу воду і опалення - зросли на 6,7% (36,3%).

Ціни на предмети домашнього ужитку, побутову техніку і поточне утримання житла у грудні 2009 р. до грудня 2008 року зросли на 14,3% (у січні-грудні 2009 р. до січня-грудня 2008 р. - на 22,1%), зокрема меблі, килими й інші види покриттів для підлоги подорожчали на 9% (15%), домашній текстиль - на 14,7 (17,4%), побутова техніка - на 11,5% (20,7%).

Вартість послуг з охорони здоров`я у грудні 2009 року до грудня 2008 року зросла на 26,3% (у січні-грудні 2009 р. до січня-грудня 2008 р. - на 31,5%), зокрема вартість медичних товарів і устаткування - на 36,3% (42%), амбулаторні послуги подорожчали на 15,8% (20,1%).

Ціни у транспорті у грудні 2009 р. до грудня 2008 р. зросли на 19,2% (у січні-грудні 2009 р. до січня-грудня 2008 р. - на 20,7%), зокрема на придбання транспортних засобів - зросли на 19,8% (21,9%), на пальне і масла – зросли на 46% (12%), транспортні послуги – зросли на 10,3% (25,6%) (пасажирський залізничний транспорт - на 16,7% (22,3%), пасажирський автодорожній транспорт - на 8,9% (27,2%).

Ціни у сфері зв`язку в грудні 2009 р. проти грудня 2008 р. зросли на 4,3% (у січні-грудні 2009 р. до січня-грудня 2008 року - на 7,1%), поштові послуги подорожчали на 50% (на 75,1%), вартість телефонних і телефаксових послуг зросла на 4,3% (6,6%).

Ціни у сфері відпочинку і культури у грудні 2009 р. проти грудня 2008 р. зросли на 11,8% (у січні-грудні 2009 р. до січня-грудня 2008 р. – на 19,7%), при цьому вартість аудіотехніки, фото- і комп`ютерного устаткування зросла у грудні 2009 р. на 3,1% (13,1%), вартість відпочинку і послуг культури - на 16,2% (23,5%), газети, книжки і канцелярські товари подорожчали на 17,6% (20,9%).

Ціни у сфері освіти у грудні 2009 року до грудня 2008 року зросли на 15,1% (у січні-грудні 2009 р. до січня-грудня 2008 р. - на 22,3%), зокрема дошкільна і початкова освіта подорожчала на 10,5% (17,5%), середня освіта - на 13,7% (20,9%), вартість вищої освіти збільшилася на 16,9% (23,4%).

Вартість послуг ресторанів і готелів у грудні 2009 р. до грудня 2008 р. зросла на 10% (у січні-грудні 2009 р. до січня-грудня 2008 р. - на 16,3%).

Довідка УНІАН. Інфляція в Україні за підсумками 2008 року становила 22,3% (грудень 2008 року до грудня 2007 року).