Ціни промислових виробників в єврозоні зросли на 0,1%

У листопаді 2009 року ціни промислових виробників зросли порівняно з жовтнем 2009 року на 0,1% в єврозоні та на 0,2% в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27).

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У листопаді-2009 порівняно з листопадом-2008 ціни виробників знизились на 4,4% в єврозоні та на 3,2% в ЄС-27.

У листопаді-2009 порівняно з жовтнем-2009 ціни в промисловості за винятком енергетики знизилися на 0,1% в зоні євро та не змінилися в ЄС-27, ціни в енергетичному секторі – зросли на 0,8% в єврозоні та на 1,1% в ЄС-27. Ціни напівфабрикатів знизилися на 0,2% в єврозоні та не змінилися в ЄС-27, ціни на капітальне майно та товари тривалого використання не змінилися в обох зонах. Товари короткочасного споживання подешевшали на 0,1% в зоні євро та не змінилися в ЄС-27.

Найбільше зростання цін промислових виробників у листопаді-2009 порівняно з жовтнем-2009 зареєстровано в Данії (1,4%), Литві, Португалії, Фінляндії та Великобританії (по 0,6%). Найбільше зниження спостерігалося в Латвії (-1,6%), Кіпрі (–1,1%) та Нідерландах (-0,4%).

У листопаді-2009 порівняно з листопадом-2008 ціни в промисловості за винятком енергетики зменшились на 3,1% в єврозоні та на 2,4% в ЄС-27, ціни в енергетичному секторі знизились на 8,7% в єврозоні та на 5,7% в ЄС-27, напівфабрикати знизились на 5,0% в єврозоні та на 4,3% в ЄС-27, товари короткочасного споживання зменшились на 2,9% в єврозоні та на 1,8% в ЄС-27, товари тривалого використання зросли на 0,5% в єврозоні та на 1,0% в ЄС-27, капітальне майно подешевшало на 0,7% в єврозоні та на 0,4% в ЄС-27.

Зростання цін у листопаді-2009 порівняно з листопадом-2008 зареєстроване лише в Румунії (1,9%), Польщі (1,8%), Греції та Великобританії (по 0,8%). Найбільше зниження цін зареєстроване в Латвії (-11,0%), Литві (-9,7%) та Мальті (-8,1%).

У жовтні-2009 порівняно з вереснем-2009 ціни промислових виробників зросли на 0,3% в єврозоні та на 0,6% в ЄС-27.