Курс НБУ на 11.01

Офіційний курс НБУ на 11.01.10100 USD США – 798.5000 (на 6 січ. - 798.5000) 100 EUR – 1145.8475 (на 6 січ. - 1153.1937) 10 RUR – 2.6453 (на 6 січ. - 2.6453)Облікові курси банківських металів на 11.01.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-89831.25(на 6 січ.–89851.21)961 XAG 10 Срібло-1428.52(на 6 січ.–1402.96) 962XPT10Платина-123607.80(на 6 січ.-21771.25) 964 XPD10 Паладій-33856.40(на 6 січ.–33936.25)

Офіційний курс НБУ на 11.01.10 100 USD США – 798.5000 (на 6 січ. - 798.5000) 100 EUR – 1145.8475 (на 6 січ. - 1153.1937) 10 RUR – 2.6453 (на 6 січ. - 2.6453) Облікові курси банківських металів на 11.01.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-89831.25(на 6 січ.–89851.21) 961 XAG 10 Срібло-1428.52(на 6 січ.–1402.96) 962XPT10Платина-123607.80(на 6 січ.-21771.25) 964 XPD10 Паладій-33856.40(на 6 січ.–33936.25)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter