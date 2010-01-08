Китай став найбільшим світовим експортером

У 2009 році Китай обійшов Німеччину за обсягом експорту і став найбільшим світовим експортером, повідомляє Лента.ру з посиланням на Agence France-Presse.

У перші 11 місяців 2009 року експорт Китаю становив 1,07 трильйона доларів, хоча й скоротився через слабкий попит на китайські товари за рубежем. Експорт Німеччини, найбільшої економіки ЄС, скоротився до 1,05 трильйона доларів (734,6 мільярда євро).

Згідно зі статистикою Світової організації торгівлі, Китаю вперше вдалося обійти за обсягом експорту Німеччину в першому півріччі 2009 року. КНР вивезла товарів у січні-червні на 521,7 мільярда доларів, а Німеччина - на 521,6 мільярда.

Газета The Wall Street Journal зазначала, що в грудні тенденція має зберегтися. Китай, як очікується, опублікує дані за грудень найближчими днями. Статистика з Німеччини з`явиться значно пізніше.

Заступник міністра торгівлі Китаю ЧЖУН Шань раніше стверджував, що частка КНР у міжнародній торгівлі у минулому році зросте з 8,86 до 9 відсотків.

Німеччина, економіка якої скоротилася майже на 5 відсотків у 2009 році, зараз поволі виходить з рецесії. Економіка Китаю, навпаки, різко росте. За прогнозом МВФ, у 2010 році КНР може обійти Японію за зростанням ВВП і стати другою за розмірами економікою в світі.