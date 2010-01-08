Влада Києва пропонує затвердити нову символіку столиці

Влада Києва оприлюднила нові прапор і герб столиці, що пропонуються до затвердження міськрадою, а також новий розширений перелік символіки міста, за використання якої стягуватимуться місцевий збір.

Відповідний проект рішення Київської міської ради «Про затвердження Герба і Прапора міста Києва, затвердження Положення про символіку м. Києва та Переліку назв та зображень об’єктів, що належать до символіки м. Києва» розміщено на офіційному веб-порталі міської влади з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб. Кінцевий термін прийому відгуків та пропозицій - 18 січня поточного року.

Головний розробник проекту - Головне управління охорони культурної спадщини Київської міської держадміністрації.

Цим документом також пропонується затвердити новий перелік назв та зображень об’єктів Києва, що належать до символіки столиці, і за використання яких фізичні та юридичні особи сплачуватимуть міський збір. Передбачалося зберегти ставку збору, а саме з юридичних осіб - 0,1% вартості виробленої продукції (виконаних робіт, наданих послуг) з використанням символіки Києва (за вирахуванням податку на додану вартість); для фізичних осіб – п`ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

До цього переліку включено 140 назв вулиць чи місцевостей, а також зображення: геральдики територіальної громади (герб та прапор міста Києва); 5-ти вулиць, 6-ти площ, 10-ти альтанок та фонтанів; 16-ти об’єктів архітектурних ансамблів і комплексів; 30-ти монументів, пам’ятників, пам’ятних знаків; низка зображень окремих споруд Києва; 6-ти станцій метрополітену та 10-ти мостів столиці. Загалом в переліку понад 300 пунктів назв та зображень.

Як зазначається у проекті, рішення підготовлене з метою повернення тисячолітніх історичних традицій геральдичних символів місцевого самоврядування столиці України – міста-героя Києва. Затвердженням опису та зображення герба Києва, опису та зображення прапора міста, прийняттям Положення про символіку столиці та Переліку назв та зображень об’єктів, що належать до символіки м. Києва, передбачається досягнути головної мети - найбільш повного та вірного висвітлення змісту, опису та порядку використання місцевої символіки, а процедури сплати місцевого збору будуть чітко прописані у єдиному документі. Згідно із запропонованою схемою, в процесі стягнення місцевого збору задіяні дві державні структури, а саме – Головне управління культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що в межах своїх повноважень, надає дозвіл на використання символіки, та Державні податкові органи, що стягують місцевий збір.

Серед очікуваних результатів прийняття цього нормативного акта - унеможливлення зловживання і не виправданих зволікань зі сторони посадових осіб державних органів у видачі дозвільного документа та сплати місцевого збору, що дозволить збільшити обсяг надходжень до бюджету міста Києва, а також зменшення соціальної напруги між органами влади та суб’єктами господарювання.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2009 р. київська влада повідомила про підготовку для затвердження на сесії міськради розширеного переліку символіки Києва, за використання якої доведеться платити міський збір зареєстрованим як фізичним, так і юридичним особам, а також відповідне положення про його стягнення.

22 грудня голова постійної комісії Київради з питань культури і туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ заявив, що Київрада планує найближчим часом розглянути питання про розширення переліку символіки Києва, за використання якої стягується податок.