Ющенко не знає, на кого записані офшорні компанії Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО зазначає, що не знає, на кого можуть бути записані офшорні компанії прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, але знає, що в неї багато власності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю радіо «Свобода», коментуючи рішення Київського апеляційного адміністративного суду щодо визнання неправдивими висловлювань В.ЮЩЕНКА з приводу начебто володіння Ю.ТИМОШЕНКО офшорною компанією.

«Я можу ще раз підтвердити, що ТИМОШЕНКО разом з ЛАЗАРЕНКОМ володіли ГОКами (гірничо-збагачувальними комбінатами – УНІАН), володіли найбільшою енергетичною компанією “Єдині енергетичні системи України”, те, що за нею числяться десятки й десятки різних власностей, але на кого вони там оформлені? Як закривались кримінальні справи?...», - сказав В.ЮЩЕНКО.

При цьому глава держави нагадав події 2005 року, коли, за його словами, Ю.ТИМОШЕНКО почала своє прем’єрство з прохання до нього, щоб він дав команду закрити кримінальну справу проти неї.

«ТИМОШЕНКО у 2005 році почала своє прем’єрство з одного прохання до мене: щоб я дав команду МАЛЯРЕНКУ (тодішній голова Верховного Суду Василь МАЛЯРЕНКО) закрити кримінальну справу на 8,6 млрд. грн. за несплачені податки і пені ЄЕСУ, яку очолювала нинішній прем’єр».

«Вона благала, щоб МАЛЯРЕНКО на моє прохання закрив цю справу. Вона підходила до мене, можливо, разів сім, а потім приходить до мене МАЛЯРЕНКО і каже: “Вікторе Андрійовичу, відгородіть мене від прем’єра. Я не можу приходити на публічні зібрання, бо перше питання, яке я чую від ТИМОШЕНКО – закрийте кримінальну справу», - сказав Президент.

Потім, за словами В.ЮЩЕНКА, «знаходиться ПІСКУН і взамін на певне місце у списку в одному із маленьких районів Дніпропетровської області закриває цю справу без явки прокуратури як сторони держави».

Президент наголосив, що сьогодні важко говорити про боротьбу з корупцією, коли прем’єр-міністр «всередині 90-х років творила цю корупцію».

Як повідомляв УНІАН, народний депутат від БЮТ, довірена особа кандидата на пост Президента Ю.ТИМОШЕНКО Андрій ПОРТНОВ заявив, що 6 січня Київський апеляційний адміністративний суд визнав дії В.ЮЩЕНКА “протиправними” і в повному обсязі задовольнив позовні вимоги Ю.ТИМОШЕНКО до В.ЮЩЕНКА. «Суд розглянув наклепницькі відомості В.ЮЩЕНКА щодо начебто володіння Ю.ТИМОШЕНКО офшорною компанією та повністю спростував зазначені відомості», - заявив А.ПОРТНОВ.