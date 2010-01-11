Тимошенко: Після виборів долар коштуватиме 6 грн.

Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що після президентських виборів долар в Україні коштуватиме 6 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила вчора ввечері під час ефіру на ТК "Візит" у Кременчуці Полтавської області.

"Вся економічна і фінансова система говорить про те, що гривня сьогодні не може коштувати дешевше, ніж 6 з копійками гривень за долар. І це буде зроблено через 2-3 місяці після виборів, оскільки курс 8 (грн.) - це ще одна технологія, щоб люди стали бідними. Тільки Україна, а вірніше Нацбанк, на 64% здешевив гривню. Це так вони борються з конкурентами. Гривня міцнітиме і до 6 з копійками дійде. Може 6,50, може 6,30", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також пояснила, що сьогодні немає ні кризових, ні фінансових, ні економічних причин для зростання курсу долара.

За її словами, у разі перемоги на виборах Президента вона внесе до парламенту кандидатуру на посаду голови НБУ.

"Таким чином, усі штучні перешкоди, які утримують гривню в "хворобливому" стані, будуть зняті", - вважає прем`єр-міністр.