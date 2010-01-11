Льовочкін: Заява Тимошенко про 6 грн. за долар безграмотна

Перший заступник голови Партії регіонів, голова Національного банку опозиційного уряду Сергій ЛЬОВОЧКІН називає заяву прем`єр-міністра, кандидата на пост Президента Юлії ТИМОШЕНКО про те, що після президентських виборів долар коштуватиме 6 грн. «проявом безграмотності або черговою спробою обдурити виборців».

Про це йдеться в переданій УНІАН прес-службою Партії регіонів заяві С.ЛЬОВОЧКІНА.

«Скільки-небудь значущих монетарних підстав для зміцнення курсу гривні аж на 25% просто не існує. До уваги Юлії Володимирівни, скорочення грошової бази (М0) у 2009 році було незначним – за 11 місяців вона зменшилася лише на 2% (до 148 млрд. грн., що в абсолютній величині становить 2 млрд. грн.). За той же період часу широкі гроші (М3) скоротилися лише на 5% (або більш ніж на 22 млрд. грн. - до 470 млрд. грн.)», - констатував він.

Водночас, зазначає С.ЛЬОВОЧКІН, «міжнародні валютні резерви Національного банку скоротилися на 13,5% і впали до позначки 27,3 млрд. дол. США. При цьому сальдо платіжного балансу становило мінус 13 млрд. дол. США».

«Крім того, завдяки провальній політиці уряду ТИМОШЕНКО у сфері держборгу Україна цього року повинна виплатити кредиторам близько 56 млрд. грн., тобто на це піде майже кожна п`ята бюджетна гривня. А якщо врахувати ще й корпоративний борг, то цього року Україна повинна буде заплатити зарубіжним кредиторам понад 20 млрд. дол. США», - зазначив політик.

Таким чином, підкреслює С.ЛЬОВОЧКІН, «говорити про зміцнення курсу гривні немає ніяких підстав».

«Тому заява ТИМОШЕНКО – це черговий прояв безграмотності або, що ймовірніше, чергова спроба обдурити виборців», - упевнений голова НБУ опозиційного уряду.

Як повідомляв УНІАН, вчора прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що після президентських виборів долар в Україні коштуватиме трохи більше 6 грн.