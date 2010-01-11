НБУ: розподіл банків на групи (2010 р.)

Національний банк України затвердив на 2010 рік розподіл банків на групи I, II, III, IV згідно з встановленими для них граничними значеннями активів. Рішення Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків "Про розподіл банків на группи" (№867 від 30.12.2009) розміщене на сайті Верховної Ради.

На 2010 рік граничні межі розміру активів для окремих груп банків такі:

група I: активи - більше 13000 млн. грн. (18 банків);

група II: активи - більше 4000 млн. грн. (20 банків);

група III: активи - більше 1500 млн. грн. (21 банк);

група IV: активи - менше 1500 млн. грн. (122 банк).





ДОДАТОК Групування банків за розміром активів на 2010 рік (ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК)