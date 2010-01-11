Міжбанк відкрився зростанням долара та євро
12:14, 11 січня 2010Фінанси
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8,01/8,04 грн. і 11,64/11,685 грн.
Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,0150/8,0430 грн./дол., ціни на російську валюту піднялися до 0,2726/0,2735 грн./рубль, котирування по євро-гривні пішли вгору – 11,6415/11,6850 грн./євро.
Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли до 1,4526/1,4528 дол./євро (середа, 6 січня, - 1,4330/1,4332 дол./євро).
У середу, 6 січня, Національний банк України вийшов на ринок із купівлею доларів США за курсом 7,9825 грн./дол.
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