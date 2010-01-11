Міжбанк відкрився зростанням долара та євро

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,0150/8,0430 грн./дол., ціни на російську валюту піднялися до 0,2726/0,2735 грн./рубль, котирування по євро-гривні пішли вгору – 11,6415/11,6850 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли до 1,4526/1,4528 дол./євро (середа, 6 січня, - 1,4330/1,4332 дол./євро).

У середу, 6 січня, Національний банк України вийшов на ринок із купівлею доларів США за курсом 7,9825 грн./дол.