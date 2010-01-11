«Енергоатом» у 2009 році скоротив виробництво електроенергії на 8%

За оперативними даними, в 2009 році НАЕК «Енергоатом» скоротила виробництво електроенергії на 7,72%, або на 6,962 млрд. кВт/год, порівняно з 2008 роком – до 83,155 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили в НАЕК «Енергоатом».

Згідно з повідомленням, порівняно з груднем 2008 року у грудні 2009 року компанія скоротила виробництво електроенергії на 1,3%, або на 103,9 млн. кВт/год, – до 7,712 млрд. кВт/год.

Минулого року Рівненська АЕС (РАЕС) скоротила виробництво електроенергії на 28,7% – до 12,214 млрд. кВт/год; Запорізька АЕС (ЗАЕС) – на 0,2%, до 41,271 млрд. кВт/год; Південно-Українська АЕС (ПУАЕС), з урахуванням Олександровської ГЕС і Ташлицької ГАЕС, – на 13,5%, до 16,888 млрд. кВт/год.

Водночас Хмельницька АЕС (ХАЕС) за цей період збільшила виробництво електроенергії на 5,9% – до 12,780 млрд. кВт/год.

На генпотужностях відособленого підрозділу «Донузлавська ВЕС», що перейшла в управління компанії минулого року, вироблено 1,1 млн. кВт/год електроенергії.

За оперативними даними, в 2009 році «Енергоатом» відпустив ДП «Енергоринок» 78,010 млрд. кВт/год електроенергії, що на 7,8%, або на 6,621 млрд. кВт/год, менше, ніж за 2008 рік.

Частка генпотужностей компанії у вітчизняному виробництві електроенергії минулого року становила 47,9% загального обсягу виробництва, к грудні – 43,1%.

Коефіцієнт використовування встановленої потужності (КВВП) АЕС у січні-грудні 2009 року становив 68,4% проти 73,9% у 2008 році. При цьому за підсумками січня-грудня 2009 р. найбільший КВВП було зафіксовано на ЗАЕС – 78,5%, найменший – на РАЕС – 49,2%.

За звітний період на українських АЕС при класифікації подій за шкалою INES – аварій і інцидентів не відбулося. 20 порушень у 2009 році оцінено за шкалою INES на рівні «0» і «поза шкалою». Одне порушення (незакриття головного запобіжного клапана ІПУ КД YP21S01 під час планової перевірки роботоздатності реальним підвищенням тиску в першому контурі перед пуском енергоблоку № 3 після ППР через підклинювання у сідлі золотника імпульсного клапана YP21S04, що сталося 22 вересня) знаходиться на дорозслідуванні, і його рівень за шкалою INES не визначено.

Недовиробництво електроенергії через порушення в роботі АЕС, за попередніми даними, становило 559,006 млн. кВт/год.

Як повідомляв УНІАН, НАЕК «Енергоатом» планує, що в 2010 році корисна відпущена електроенергія генпотужностями компанії становитиме 81,583 млрд. кВт/год, обсяг виробництва - близько 87 млрд. кВт/год.

У 2008 році «Енергоатом» скоротив виробництво електроенергії на 2,82%, або на 2,622 млрд. кВт/год, порівняно з 2007 роком – до 90,111 млрд. кВт/год.

Довідка УНІАН. ДП «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсягу виробництва електроенергії України.

Компанія об`єднує чотири діючі українські атомні електростанції з 15 енергоблоками, а також Ташлицьку ГАЕС і Олександрівську ГЕС сумарною встановленою потужністю 14 139,5 МВт.

На НАЕК «Енергоатом» покладені функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.