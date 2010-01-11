Тимошенко обіцяє автокредитування під 5% річних

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сподівається, що в 2010 році можна буде забезпечити видачу споживчих кредитів на придбання вітчизняних автомобілів під 5% річних.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час відвідання ЗАТ з іноземними інвестиціями «Запорізький автомобілебудівний завод».

«Якщо ми після перемоги на президентських виборах поставимо нормальне керівництво Нацбанку, закінчимо оздоровлення банківської системи, то видавати споживчі кредити потрібно не під 20% річних і більше, а не більш як 5% річних для того, щоб ми були конкурентами к світі і мали нагоду реалізовувати свої програми. Споживче кредитування буде продовжене і продовжене з новою потужністю, і дасть можливість реалізовувати автомобілі українського виробництва, зокрема АвтоЗАЗ, на внутрішньому ринку України»», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що внутрішній ринок автомобілів має бути захищений так, щоб вітчизняні автомобілі були конкурентоспроможними, і митний збір на імпортні автомобілі має бути порівняним з митами в інших країнах.

«Митний збір на імпортні автомобілі має бути порівняним з митами, які є в інших країнах. І сьогодні не можна відкривати двері і не давати можливість, по суті, руйнувати нашу власну автомобільну промисловість», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона нагадала, що на сьогодні у Верховній Раді перебуває кілька законопроектів про введення додаткового 13%-го мита на імпорт автомобілів. Коментуючи на прохання журналістів можливість ухвалення цих законів, при тому, що проти таких мит виступає Світова організація торгівлі, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Поки діяло 13%-не мито, ми утримували нашу автомобільну галузь. І дійсно, у СОТ є свої претензії до того, щоб не було взагалі ніякого мита. Але, безумовно, кожна країна лобіює своє виробництво, і тому нам потрібно повертатися до стандартного захисту. Такого, який є в Європі щодо імпортних автомобілів. Такий самий захист має бути і в Україні… Я хочу, щоб в Україні було визначено такі розміри мита, які дають можливість не руйнувати автомобільні заводи і промисловість, а давати шанс жити і процвітати».