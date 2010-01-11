«Терра Банк» збільшить статутний капітал на 20 млн. грн.

ПАТ «Терра Банк» планує збільшити статутний капітал на 20 млн. грн. – до 77,141 млн. грн.

Про це повідомляється у виданні «Відомості Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку» (№249).

Згідно з повідомленням, банк має намір провести додатковий випуск 20 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 1 тис. грн.

Питання збільшення статутного фонду планується розглянути на загальних зборах акціонерів банку 3 лютого.

Довідка УНІАН. ПАТ «Терра Банк» (м. Київ) створено в 1996 році.

За даними Національного банку України, на 1 жовтня 2009 року 96,4718% акцій банку безпосередньо володіє ЗАТ «Українська страхова група» (м. Київ), опосередковано – Людмила НЕСТЕРЕНКО і Світлана ЛІХОВІД.