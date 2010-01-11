Нацбанк 13 січня продаватиме долари

Національний банк України 13 січня проведе спеціальний аукціон з продажу доларів США, 15 січня – з продажу швейцарських франків.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Згідно з повідомленням, мінімальна сума заявки – 10 тис. дол. для аукціону 13 січня і 10 тис. швейцарських франків – для аукціону 15 січня. При цьому невикористану за призначенням валюту у сумі понад 1 тис. дол. і 1 тис. швейцарських франків комерційний банк зобов`язаний продати Нацбанку. Залишок валюти у сумі до 1 тис. дол. і 1 тис. швейцарських франків може бути використано банком на інші цілі.

Банкам дозволяється купувати валюту для дострокового погашення клієнтами заборгованості за кредитними договорами.

При цьому щодо проведення аукціону 15 січня зазначається, що «у разі внесення змін до кредитного договору щодо передачі боргу за кредитом від первинного боржника фізичної особи-резидента іншій фізичній особі-резиденту (новий боржник), банк має право задовольнити потреби клієнта – нового боржника у придбанні іноземної валюти для забезпечення виконання платежів за кредитним договором за умови відповідності цього договору вимогам, встановленим для участі в аукціоні».

Нацбанк відзначає, що банки, які мають намір взяти участь у спецаукціонах 13 і 15 січня, мають залучати від клієнтів грошове забезпечення у національній валюті до проведення валютного аукціону. «Придбання іноземної валюти за рахунок власних коштів банків не допускається», – відзначає НБУ.

Як повідомляв УНІАН, з 27 лютого 2009 року Нацбанк України почав проводити цільові валютні аукціони для задоволення потреб позичальників – фізичних осіб з метою погашення ними заборгованості по кредитах, взятих у валюті.

Банки мають забезпечити продаж клієнтам іноземної валюти, придбаної на валютному аукціоні Національного банку України, за курсом, який не може перевищувати курс аукціону плюс 0,2% суми купівлі на сплату пенсійного збору.

Операції з погашення заборгованості клієнтів по кредитах через поточні рахунки, відкриття поточних рахунків клієнтам і проведення розрахункових операцій для забезпечення процедури погашення заборгованості клієнтів за кредитними договорами за рахунок іноземної валюти, придбаної на валютному аукціоні, здійснюються виключно на безкоштовній основі.

Пізніше Нацбанк почав продавати валюту і фізичним особам–резидентам – суб`єктам підприємницької діяльності.