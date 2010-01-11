Експерт: курс долара до євро повернувся в бічний тренд

На початку поточного року долар США на світових валютних ринках повернувся на бічний тренд проти євро після стрімкого зростання протягом перших тижнів грудня минулого року.

Про це сказав у коментарі УНІАН начальник відділу арбітражних операцій «Брокбізнесбанку» Владислав СТЕЛЬМАХ.

За його словами, зазначена валютна пара протестувала технічний рівень 1,43, але так і не змогла зафіксуватися нижче. Незважаючи на сигнали відновлення національної економіки США, майбутні темпи підвищення базових процентних ставок центрального банку країни залишаються під питанням, зазначив експерт. Він підкреслив, що «більшість учасників торгів чекають скорочення американської економіки вже протягом найближчих кварталів, враховуючи, що сьогоднішня позитивна динаміка підтримується виключно тимчасовими факторами, серед яких державні пакети стимулювання та цикли обороту запасів».

Як вважає В.СТЕЛЬМАХ, серед найбільш значущих чинників для курсу американської валюти на перший план зараз знову виходять високий бюджетний дефіцит США і політика надмірно низьких процентних ставок центрального банку. Це створює середньострокові ризики для ціни долара і має забезпечити повернення курсу євро/долар вище 1,5 після завершення поточного корекційного руху, прогнозує експерт. На даний момент ця пара намагається подолати зону 1,4320/30, зазначив він.

На думку В.СТЕЛЬМАХА, «фондові ринки продовжують товкти воду в ступі, а тяга до ризику серед інвесторів поступово повертається». Він повідомив, що найбыльш стрімка динаміка в новому році поки спостерігається у товарних високоприбуткових валют, а також у валют ринків, що розвиваються. За інформацією експерта, долари Австралії, Нової Зеландії, Канади, а також норвезька крона виявилися лідерами росту на фронті основних валют. Виняток становив тільки британський фунт, що з початку року зареєстрував втрати проти долара США, додав він.