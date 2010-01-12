Експерт: із початку року гривня девальвувала до долара на 0,5%

Із початку 2010 року гривня девальвувала по відношенню до долара на 0,5%.

Про це в коментарі агентству УНІАН повідомив економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

За його словами, «в понеділок, 11 січня, на міжбанківському валютному ринку спостерігалися зигзагоподібні рухи курсу». Зрештою, ринок протягом дня так і не зміг визначитися з напрямком руху, вважає економіст.

Як підкреслив О.БЛІНОВ, котирування гривні до долара 11 січня практично не змінилося по відношенню до закриття попередніх торгів 6 січня. За повідомленнями учасників ринку, Національний банк України вчора на торги не виходив, зазначив економіст.

Нагадаємо, 11 січня на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0150-8,0430 грн./дол., до 12:00 ціни впали до 8,0035-8,0180 грн./дол.

До закриття торгів цінові рівні зросли - 8,0235-8,0385 грн./дол.