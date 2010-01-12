Мінфін сьогодні проведе розміщення ОВДП

Міністерство фінансів України сьогодні проведе розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це говориться в повідомленні Мінфіну, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з повідомленням, до розміщення будуть запропоновані папери з терміном погашення 14 липня 2010 року, 13 жовтня 2010 року і 23 листопада 2011 року. Номінал облігацій – 1 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, до державного бюджету України впродовж листопада 2009 року за результатами розміщення на первинних аукціонах ОВДП надійшли кошти на загальну суму 331,30 млн. грн. (з початку року – 16 млрд. 470,16 млн. грн.). З урахуванням ОВДП, випущених з метою рекапіталізаціїї банків, з початку 2009 року Міністерство фінансів розмістило облігації на загальну суму 55 млрд. 843,97 млн. грн.

У листопаді 2009 року Нацбанк здійснив операції з викупу у банків державних облігацій на загальну суму 3,30 млрд. грн. (за номінальною вартістю), з початку року – на загальну суму 32,32 млрд. грн. (за номінальною вартістю).