Міжбанк відкрився котируваннями 8,0210/8,0385 грн./дол.

На міжбанку торги по долару США відкрилися Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися котируваннями 8,0210/8,0385 грн./дол., ціни на російську валюту склали 0,2729/0,2735 грн./рубль, котирування по євро-гривні пішли вниз – 11,6335/11,6615 грн./євро.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися до 1,4499/1,4501 дол./євро (понеділок, 11 січня, - 1,4526/1,4528 дол./євро).

У понеділок, 11 січня, Національний банк України на ринок не виходив.