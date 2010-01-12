Фонд гарантування вкладів поповнився на 76 млн. грн.

Розмір Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у грудні 2009 року збільшився на 76 млн. грн. і на 1 січня 2010 року склав 4,302 млрд. грн.

Про це йдеться у повідомленні фонду, переданому агентству УНІАН.

Згідно з наданою інформацією, за минулий місяць кількість учасників фонду скоротилася на три банки – до 172, а кількість тимчасових учасників збільшилася з 9 до 12.

На початок місяця Фонд гарантування вкладів проводив виплати вкладникам банків

«Європейський», «Одеса-Банк», «Причорномор`я», «Європейський банк розвитку і заощаджень», «Національний стандарт».

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створений в лютому 1999 року і є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб.

З листопада 2008 року розмір гарантованої суми вкладів встановлений на рівні 150 тис. грн.