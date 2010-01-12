Societe Generale збільшив частку у «ПроФін Банку» до 98%

Societe Generale S.A. (м. Париж, Франція) збільшив частку у ПАТ «ПроФін Банк» (м. Донецьк) до 98,1003%, або 94 421 498 шт. акцій.

Про це повідомляється в офіційному інтернет-виданні Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з повідомленням, облік 33 176 004 шт. акцій ПАТ «Профін Банк» (34,4686%) здійснює АТ «ОТП Банк», 61 245 494 шт. Акцій (63,6317%) - у системі власного реєстру ПАТ «ПроФін Банк».

Довідка УНІАН. ВАТ «Профін Банк» (до грудня 2008 року «Ікар-Банк») було створене у 1989 році.

У лютому 2008 року французький Societe Generale сконцентрував 94,7886% акцій цієї фінансової установи.