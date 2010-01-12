Президент чи прем'єр не можуть вирішувати питання приватизації

Питання приватизації стратегічних підприємств не може бути виключною компетенцією Президента або прем`єр-міністра, переконаний кандидат у президенти Сергій ТІГІПКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, так він прокоментував заяву Президента Віктора ЮЩЕНКА про необхідність якнайшвидшої приватизації «Укртелекому». На думку В.ЮЩЕНКА, з продажем не можна зволікати, оскільки держкомпанія втрачає свої активи і позиції на ринку. Разом із тим, він заявив, що не довірить приватизацію нинішньому прем`єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО, тому що сумнівається в прозорості цього процесу, йдеться у повідомленні.

«Продаж «Укртелекому» чи будь-якого іншого значущого для національної економіки об`єкта має бути схвалений парламентом і вписуватися в програму приватизації», - зауважив С.ТІГІПКО.

«В умовах взаємної недовіри між гілками влади і корупції на найвищому рівні, прискорена приватизація компаній, подібних до «Укртелекому», недопустима, – вважає він. – Ні нинішній Президент, ні прем`єр не володіють достатніми повноваженнями і мандатом довіри, щоб вирішувати такі питання».

С.ТІГІПКО вважає, що роздержавлення стратегічних об’єктів має проводитися за окремим законом, і лише так вдасться дотримати всіх вимог до нового інвестора, а також захистити його від ризиків реприватизації в умовах політичної нестабільності. Крім того, продаж державного майна може бути відновлений лише після ухвалення програми приватизації, яка б узгоджувалася з галузевими промисловими програмами.

«Тільки тоді буде зрозуміло, що, з якою метою і кому можна продавати, а що краще залишити в держвласності», – переконаний С.ТІГІПКО.