Бюджетний кодекс і держбюджет-2010 будуть всенародно обговорені?...

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО має намір провести всенародне обговорення проектів Бюджетного кодексу й державного бюджету на 2010 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні в ході зустрічі в Луцьку з представниками сільських і селищних рад Волинської, Рівненської, Житомирської, Львівської та Тернопільської областей.

Прем`єр зазначила, що таке обговорення необхідно провести до того, як після президентських виборів буде оновлено склад більшості Верховної Ради.

«Я хочу, щоб ми за цей місяць-півтора, які залишилися до того, як стане можливим у парламенті прийняти ці доленосні документи, я хочу, щоб ми ще раз на рівні кожного села, селища й міста вивчили Бюджетний кодекс і бюджет на 2010 рік», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що ці документи повинні бути детально проаналізовані за участю керівників місцевих рад.

«Я хочу, щоб ми з сьогоднішнього дня для того, щоб створити правильне сприйняття й правильну оцінку змін реформ, які ми проводимо в бюджетній сфері, почали всенародне обговорення цих двох документів для того, щоб депутатам, лідерам, політикам, членам уряду, нікому в голову щоб не прийшло після закінчення президентської кампанії повертатися до тих старих стандартів формування бюджету, які роблять безправними щонайменше 60% громад України», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр підкреслила, що ці два документи Верховна Рада зможе прийняти без проблем тоді, коли після президентських виборів оновиться парламентська більшість.