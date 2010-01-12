Курс НБУ: Долар дорожчає

18:44, 12 січня 2010
Фінанси
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Євро подешевшав

Офіційний курс НБУ на 13 січня: 100 USD – 799.8400 грн.; 100 EUR – 1158.2483 грн.; 10 RUR – 2.7226 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 13 січня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 799.8400 (на 12 січня – 799.0500)

100 EUR – 1158.2483 (на 12 січня – 1160.8598)

10 RUR – 2.7226 (на 12 січня – 2.7152)

 

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