Курс НБУ: Долар дорожчає
18:44, 12 січня 2010Фінанси
0
Євро подешевшав
Офіційний курс НБУ на 13 січня: 100 USD – 799.8400 грн.; 100 EUR – 1158.2483 грн.; 10 RUR – 2.7226 грн.
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 13 січня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 799.8400 (на 12 січня – 799.0500)
100 EUR – 1158.2483 (на 12 січня – 1160.8598)
10 RUR – 2.7226 (на 12 січня – 2.7152)
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter