Уряд України випустив внутрішніх облігацій на 74,5 млрд. грн

Упродовж 2009 року Міністерство фінансів України розмістило внутрішніх державних облігацій (ОВДП) на загальну суму 74,533 млрд. гривень.

Згідно з даними, оприлюдненими на сайті Національного банку України, середньозважена дохідність урядових паперів загалом за рік становить 12,21% (з урахуванням облігацій, випущених з метою докапіталізації комерційних банків і реструктуризації боргу уряду перед НБУ).

У 2009 році Нацбанк здійснив операції з викупу за номінальною вартістю у комерційних банків держоблігацій на загальну суму 34,89 млрд. гривень, з яких папери на 29,34 млрд. грн. було монетизовано з метою докапіталізації банків.

У повідомленні зазначається, що погашення й виплата доходу з ОВДП здійснювалися своєчасно і в повному обсягу, який за 2009 рік становить 22,450 млрд. гривень, зокрема основний борг – 17,925 млрд. грн., виплата доходу – 4,525 млрд. грн.

Довідка УНІАН. На 2009 рік доходи Державного бюджету України встановлені на рівні 245,515 млрд. грн. (зокрема загального фонду – 183,980 млрд. грн.), витрати – 273,977 млрд. грн. (зокрема загального фонду – 193,640 млрд. грн.). Це передбачено в Законі «Про Державний бюджет України на 2009 рік».

Граничний розмір дефіциту Держбюджету встановлено на рівні 31,178 млрд. грн., зокрема дефіцит загального фонду – 9,244 млрд. грн. У суму дефіциту не включено 44 млрд. гривень, на які уряд мав можливість випустити ОВДП для докапіталізації комбанків.

Бюджет розрахований, виходячи з таких прогнозних макропоказників на 2009 рік: зростання ВВП – 0,4%, номінальний ВВП – 1,062 трлн. грн., інфляція – 9,5%, індекс цін виробників – 12%.