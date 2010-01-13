Для нормалізації бюджетного процесу потрібне порозуміння

Голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Микола ДЕРКАЧ (фракція блоку Литвина) переконаний, що для нормалізації бюджетного процесу необхідне порозуміння усіх провідних політичних сил і усіх гілок влади.

Як повідомили УНІАН у прес-службі блоку Литвина, про це М.ДЕРКАЧ заявив на брифінгу, зазначивши, що «цього вимагає час, цього вимагає народ України».

Керівник бюджетного комітету ВР також наголосив, що існує серйозна небезпека того, що Україна може ще протягом тривалого часу залишатися без Державного бюджету.

«Не може не викликати тривоги і обурення те, що різні політичні сили і угруповання зараз намагаються використовувати життєво важливе для держави питання у власних політичних цілях», – сказав М.ДЕРКАЧ.

Він також зазначив, що ключове значення для бюджетного процесу матимуть результати президентських виборів. «Україні потрібен Президент, який зуміє консолідувати усі політичні сили, який дбатиме про людей, а не про власні політичні чи бізнесові амбіції. Як свідчить досвід, такий кандидат сьогодні лише один, це – Володимир ЛИТВИН», – заявив він.

М.ДЕРКАЧ висловив переконання у тому, що “на посту Президента України В.ЛИТВИН доб’ється якнайшвидшого ухвалення і виконання оптимального державного бюджету”. За словами депутата, «такий бюджет передбачатиме підвищення соціальних стандартів і зростання до гідного рівня зарплат працівників освіти, медицини, науки і культури».