Золотовалютні резерви НБУ в грудні зменшилися

Валові міжнародні резерви Національного банку України в грудні 2009 року, за оперативними даними, зменшилися на 2,9% – до 26 млрд. 505,1 млн. дол.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Нацбанку.

За даними НБУ, обсяг операцій на міжбанківському валютному ринку України (купівля і продаж у доларовому еквіваленті) за грудень 2009 р. становить 15 млрд. 546,4 млн. дол. При цьому, сальдо інтервенцій НБУ на валютному ринку за минулий місяць становило «мінус» 96,8 млн. дол. (у доларовому еквіваленті).

Обсяг операцій на готівковому ринку України (купівля і продаж іноземної валюти за гривню в доларовому еквіваленті) за підсумками грудня 2009 р. становить 3 млрд. 150,9 млн. дол., в т.ч. обсяг валюти, купленої банками у населення, – 1 млрд. 114,8 млн. дол., обсяг валюти, проданої населенню, – 2 млрд. 36,1 млн. дол.

Банківські вклади населення у валюті (у доларовому еквіваленті) за минулий місяць виросли на 43,2 млн. дол., і на 31 грудня 2009 р. становили 13 млрд. 911,7 млн. дол.