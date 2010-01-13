На міжбанку відбувся сильний девальваційний стрибок

У вівторок, 12 січня, на міжбанківському валютному ринку України спостерігався сильний девальваційний стрибок.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

Він зазначив, що вчора гривня послабшала щодо долара на 0,7%. За повідомленнями учасників ринку, Національний банк України не брав участі у торгах, сказав економіст.

За підрахунками О.БЛІНОВА, з початку 2010 року гривня девальвувала до долара вже на 1,2%. Він пов`язує такий стрибок курсу «з передвиборною ситуацією, коли багато економічних агентів вважають за краще пройти цей період, конвертувавши свої кошти у тверду валюту».

Економіст вважає, що найбільш вірогідний сценарій поведінки обмінного курсу в 2010 році - це коливання долара у коридорі 8-9 грн./дол. протягом першого кварталу і стабілізація на рівні 8,5 8-9 грн./дол. у другому кварталі. І такий курс має зберегтися до кінця 2010 року, прогнозує О.БЛІНОВ.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0210/8,0385 грн./дол., на 12:00 ціни зросли до 8,0570/8,0725 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні досягли максимуму - 8,0830/8,0970 грн./дол.