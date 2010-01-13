Україна за 20 років може стати конкурентоспроможнішою за Польщу

Україна, яка прагне вступити до Європейського Союзу, має величезний потенціал зростання, який може дати змогу їй за 20 років випередити в конкурентоспроможності економіку Польщі.

Таку думку кореспондентові УНІАН висловив генеральний секретар організації «Польща-Схід» Збігнєв БЕРЕЗА.

За його словами, головний потенціал України полягає в багатих мінеральних ресурсах, надзвичайно родючій землі, а також великій кількості висококваліфікованих фахівців, зокрема, технічних спеціальностей.

«У Європі такої багатої країни, як Україна, крім РФ, немає», - сказав З.БЕРЕЗА.

За його даними, українська влада витрачає на підготовку фахівців технічних спеціальностей удвічі більше коштів, ніж, скажімо, Польща. «У довгостроковій перспективі це (кваліфіковані технічні кадри) – основа економічного зростання», - сказав експерт.

З.БЕРЕЗА закликав українську владу використовувати досвід ринкової трансформації інших країн колишнього Радянського блоку (з плановою економікою), зокрема, Польщі, щоб уникнути повторення низки помилок.

Серед них, на його думку, тотальна приватизація державних підприємств, яку часто рекомендують міжнародні експерти, аргументуючи це тим, що приватні фірми будуть набагато ефективніші, ніж державні, – не завжди виправдана.

З.БЕРЕЗА наголосив, що державна телекомунікаційна компанія Польщі після приватизації почала працювати ще гірше.

Він зазначив, що грамотне реформування країни зробить багатими українців.

«Польщі через 20 років складно буде конкурувати з Україною», - додав він.

Довідка УНІАН. Офіційний ВВП Польщі, де проживає 38 мільйонів людей, на даний момент утричі більший, ніж у 46-мільйонної України. Середня зарплата поляків учетверо більша, ніж у українців.

При цьому, на думку експертів, офіційна українська статистика не відображає реального рівня ВВП і доходів громадян.